Ликвидирован лидер "Исламского государства", - Reuters

Лидер Исламского государства Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит во время боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на представителя организации сообщает Reuters.

Новым лидером террористической организации избран Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Никаких подробностей о своем новом предводителе боевики не сообщили. Предыдущий руководитель, по словам спикера "был убит в борьбе с врагами Бога".

"Исламское государство вышло из хаоса гражданской войны в Сирии и захватило огромные территории Ирака и Сирии в 2014 году. Багдади провозгласил исламский халифат в мечети в городе Мосул на севере Ирака и провозгласил себя халифом всех мусульманских стран", – говорится в материале.

Багдади был ликвидирован в 2019 году. Его преемника – Абу Ибрагима Аль-Кураши – убили весной 2022 года. Ныне ликвидированный лидер ИГИЛ был ее третьим халифом.

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