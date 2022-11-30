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Ликвидирован лидер "Исламского государства", - Reuters

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игил
Лидер Исламского государства Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит во время боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на представителя организации сообщает Reuters.

Новым лидером террористической организации избран Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Никаких подробностей о своем новом предводителе боевики не сообщили. Предыдущий руководитель, по словам спикера "был убит в борьбе с врагами Бога".

"Исламское государство вышло из хаоса гражданской войны в Сирии и захватило огромные территории Ирака и Сирии в 2014 году. Багдади провозгласил исламский халифат в мечети в городе Мосул на севере Ирака и провозгласил себя халифом всех мусульманских стран", – говорится в материале.

Багдади был ликвидирован в 2019 году. Его преемника – Абу Ибрагима Аль-Кураши – убили весной 2022 года. Ныне ликвидированный лидер ИГИЛ был ее третьим халифом.

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Автор: Лариса Кононенко

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец #474549
    нажаль ні-але це свято ще попереду...
  • boris kravchenko #517295
    Не просто *****, а Абу аль-Фсб аль-Моль аль-Пыня аль-Окурок аль-Кабай аль-*****.
  • Ksenia VB
    ***** вбили чи що

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