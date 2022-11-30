Глава РПЦ Кирилл будет сидеть на скамье подсудимых в Гааге рядом с Путиным как преступник, - Порошенко

Место главы Российской православной церкви Кирилла – на скамье подсудимых рядом с президентом РФ Путиным.

Об этом заявил Петр Порошенко, инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик также напомнил, что деятельность российских агентов через московский патриархат в Украине была направлена ​​на разрушение нашего государства изнутри и за это должна быть ответственность.

Порошенко также отметил, что сейчас необходимо обеспечить выполнение закона о переименовании церквей, который заблокирован в Конституционном Суде. Пятый президент считает, что верующие должны понять – отношения с церковью государства-агрессора токсичны.

"Это – наш второй фронт, борьба за нашу идентичность, за наше будущее. И он отнюдь не менее важен. Потому что цель Путина была – подорвать страну изнутри, дестабилизировать и подорвать наше единство. Инструмент, которым Путин пользовался, – это "пятая колонна" внутри страны. И в политической сфере, и, безусловно, деятельность церковников", – считает Порошенко.

"Не может церковь страны-агрессора побеждать в борьбе за украинскую душу. У меня не было другого выхода, как с первых дней своего президентства бороться за независимость украинской церкви, автокефалию, за Томос", - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что российские агенты пытались воспрепятствовать созданию ПЦУ: "Но несмотря на яростное давление, украинцы получили Томос, наша церковь была создана".

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"В 2018 году Верховной Радой предыдущего созыва был принят и подписан мной закон о переименовании церквей. Церковь, управляемая из-за рубежа, из страны агрессора, должна проинформировать и представить верующими этот факт. Международные нормы, международное право, права человека – все было учтено", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что только за один год более 600 приходов перешли от приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины. "И они испугались. Поэтому в 2019 году, к сожалению, и я должен это констатировать, при очень мощном содействии предыдущего руководства СБУ переход приходов был полностью заблокирован. Уже в январе 2019 года было подано конституционное представление депутатов "пятой колонны" Москвы в Конституционный Суд. Почти на четыре года это представление заблокировало применение этого закона", - подчеркнул Порошенко.

"Сегодня я хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за ту работу, которая наконец-то началась - были уволены руководители областных управлений, которые покрывали диверсантов в российских церквях. И наконец вчера в повестку дня Конституционного Суда попал вопрос о рассмотрении конституционности закона о наименовании церквей", - сообщил Порошенко.

"Мы ожидаем, что уже к концу года Конституционный Суд рассмотрит и примет соответствующее решение. Что правительство примет решение по наименованию церквей с обязательным упоминанием принадлежности к России. Что Московский патриархат наконец-то примет решение о полной независимости и автокефалии от Москвы и признает Томос, который был предоставлен Православной церкви Украины. И начнет реальные переговоры о слиянии церквей в составе единой Православной церкви Украины для тех, кто не был запятнан сотрудничеством со страной-агрессором", – пояснил Порошенко.

"Мы не боремся с УПЦ МП – мы боремся за Украину. Борьба за Украину в условиях войны предусматривает единство украинского общества и украинского народа. Никто уже не сомневается в правильности действий, которые в свое время принимала наша команда по развитию армии. Относительно развития духовного базиса страны, включая язык, относительно создании Православной церкви. Армия, Язык, Вера, ЕС, НАТО – Украина. И именно это сейчас нужно продолжать на фронте, внутри страны, среди церкви", – считает Петр Порошенко.

"Это должно быть очень токсично – когда ты ходишь в церковь страны-агрессора и молишься либо за Путина, либо за Кирилла. Они преступники. Они преступники как в гражданском плане - военные преступники, которые должны оказаться за решеткой, в Гааге, - так и в духовном плане. Весь православный мир с ними сейчас не общается. И я очень надеюсь, что на скамье подсудимых в Гааге за решеткой рядом с Путиным будет сидеть Кирилл как преступник. А украинцам всем надо подумать: могут ли они себе позволить хоть какое-то отношение иметь к этим преступникам", – резюмировал Порошенко.



