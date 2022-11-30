Надо лишить Путина надежд "заморозить войну" в Украине, - Блинкен

Президент России Владимир Путин пытается "заморозить" развязанную им войну против Украины, чтобы подготовить свои войска для нового удара. Попустительство его намерениям ни при каких условиях не приведет к устойчивому миру.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте по итогам двухдневной встречи Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Атаки России против украинского гражданского населения являются еще одной демонстрацией того, что президент Путин не заинтересован в содержательной дипломатии. Чтобы подорвать независимость Украины, он будет пытаться принудить Украину к замораживанию конфликта, фиксируя свои "достижения", предоставляя отдых и пополняя свои войска, а затем в определенный момент будет атаковать снова. Эта тактика не может вести к справедливому и длительному миру. Президент Путин должен быть лишен надежд, что может достичь успеха в этом", - подчеркнул госсекретарь.

Он согласился с позицией президента Украины Владимира Зеленского, что единственным путем для завершения российской агрессивной войны и достижения справедливого и прочного мира является дипломатия. При этом совместный ответ союзников и партнеров НАТО придал Украине новый импульс на поле боя, что позволяет создать лучшие для Киева условия за столом переговоров в будущем.

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"Лучшим путем открыть перспективы для реальной дипломатии является продолжать поддержку Украины, и мы будем и дальше склонять ситуацию на поле боя в ее пользу. Это также обеспечит Украине более мощную позицию за столом переговоров, когда возникнет такая возможность. Россия должна остановить агрессию, и это единственный путь для мира, который должен быть как справедливым, так и длительным", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, в Бухаресте 29-30 ноября состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО, которые сосредоточили внимание на продолжении помощи Украине, обсудили усиление оборонных возможностей Альянса для эффективной защиты всех союзников.

Во встрече чиновников стран НАТО принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который проинформировал союзников и партнеров по Альянсу о первоочередных потребностях Украины.

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