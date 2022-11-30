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Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

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бундестаг
Немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Резолюция была принята большинством голосов, без подсчета, путём поднятия рук.

Проголосовали "за" четыре фракции. Левые и "Альтернатива для Германии" воздержались.

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Напомним, проект под названием "Голодомор в Украине: Воспоминание – Память – Предостережение" подали совместно фракции правительственной коалиции – Социал-демократическая, "Зеленая" и Свободная демократическая, а также крупнейшая оппозиционная фракция – ХДС/ХСС.

Автор: Лариса Кононенко

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Топ комментарии

  • Роман Дузинкевич
    Це важливе визнання, показник очищення організму Німеччини від отруєння московським газом.
  • Анатолий К #427424
    Скільки можна звинувачувати німців, американців та інших, що вам чогось не дають. Відкопайте з-під асфальту. В нас все було для того щоб зробити новітнє своє. Чи український народ дурний, як зі сцени його показував Ваш лідер? Все разом із 73% зарили в асфальт. І не вимагайте, а просіть за свої неправильні рішення і щиро дякуйцте, що не відмовили, бо та зброя необхідна самим німцям.
  • Maksim Perepelitca
    .. Нарешті Німеччина зняла рожеві окуляри . .
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