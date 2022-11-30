Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа
5 65343
Немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Резолюция была принята большинством голосов, без подсчета, путём поднятия рук.
Проголосовали "за" четыре фракции. Левые и "Альтернатива для Германии" воздержались.
Напомним, проект под названием "Голодомор в Украине: Воспоминание – Память – Предостережение" подали совместно фракции правительственной коалиции – Социал-демократическая, "Зеленая" и Свободная демократическая, а также крупнейшая оппозиционная фракция – ХДС/ХСС.