Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Резолюция была принята большинством голосов, без подсчета, путём поднятия рук.

Проголосовали "за" четыре фракции. Левые и "Альтернатива для Германии" воздержались.

Смотрите также: Зеленский о Голодоморе: Украинцы прошли через очень страшные вещи. И, несмотря ни на что, сохранили свободолюбие. ВИДЕО

Напомним, проект под названием "Голодомор в Украине: Воспоминание – Память – Предостережение" подали совместно фракции правительственной коалиции – Социал-демократическая, "Зеленая" и Свободная демократическая, а также крупнейшая оппозиционная фракция – ХДС/ХСС.