Еврокомиссия выступила против предоставления Венгрии €13 млрд из-за несоблюдения Будапештом демократических стандартов

Европейская Комиссия (ЕК) выступила против выплаты Венгрии помощи в размере более 13 миллиардов евро из-за несоблюдения Будапештом демократических стандартов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая Волна.

Регулятор в среду, 30 ноября, одобрил планы правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по использованию помощи ЕС для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, но рекомендовал не выплачивать зарезервированные для этого средства на сумму 5,8 миллиарда евро, пока Будапешт не выполнит всех условий.

Одновременно Еврокомиссия призвала все страны ЕС заморозить выплату Венгрии 7,5 млрд евро, предназначенных для выравнивания уровня жизни в странах Евросоюза. Регулятор уже неоднократно обвинял Орбана в нарушении принципов ЕС в сфере прав человека, демократических стандартов и борьбы с коррупцией. Еврокомиссия приветствовала достигнутый Венгрией прогресс в сфере юстиции, но пришла к выводу, что его недостаточно для выплаты Будапешту 7,5 млрд евро.

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