Россия предоставила возможность украинским пленным переписываться с родными, - Международный комитет Красного Креста

Украинские военнопленные получат возможность переписываться со своими родными, доставку писем в обе стороны будет обеспечивать Международный комитет Красного Креста.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы получили уже первую партию таких писем из мест содержания под стражей России, получили 1800 писем от украинских военнопленных и передали их Национальному информационному бюро в Украину. Мы не возим по всем адресам, передаем НИБ, и оно уже передало эти письма родственникам этих людей. И собрало от них 1600 писем, которые будут переданы военнопленным в России", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что такая корреспонденция предусмотрена Женевскими конвенциями. В то же время, относительно содержания писем предусматриваются определенные ограничения.

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"Родные и близкие имеют право знать, что происходит с их близкими, даже если они находятся в плену или каких-либо других местах содержания под стражей, они все равно имеют право знать о каких-то бытовых вещах и написать что-то в ответ. Конечно, эти письма не могут содержать какую-либо политическую информацию, военно-техническую информацию, информацию об условиях содержания этих людей, они должны содержать бытовую информацию, и руководство учреждений содержания под стражей имеет право цензурировать такие письма именно относительно того, чтобы там не было какой-либо информации, которую нельзя передавать. Это общемировая практика, это обусловлено Женевскими конвенциями, и в принципе, я хочу верить, что такой практики придерживаются и здесь", - отметил Власенко.

Спикер МККК рассказал, что для писем существуют специальные формы.

Он добавил, что родные пленных должны знать, что письма будут читаться и подвергаться цензуре.

Чиновник напомнил, что в то же вркмя МККК не имеет доступа ко всем военнопленным, поэтому в этом случае выступает как посредник.

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"То есть эти письма пишут, их собирают представители Министерства обороны РФ, они передают нашей делегации в Москве, наша делегация в Москве передает нашей делегации в Киеве, делегаты в Киеве передают их в украинское НИБ, и уже они передают эти письма родственникам. И так же собирают от них ответы. Такая же цепочка действует в обратном направлении", - пояснил Власенко.

По его словам, этот механизм заработал в течение последнего месяца. В настоящее время МККК находится в процессе передачи писем военнопленным, которые в ответ собрало Национальное информационное бюро.