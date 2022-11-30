Нет признаков, что Россия планирует прекратить ракетные атаки по Украине, - Кирби

Соединенные Штаты констатируют высокую вероятность того, что Россия будет продолжать поражать украинскую гражданскую инфраструктуру в ближайшее время, однако динамика боев на фронте в Украине ослабится в течение зимних месяцев.

Такую оценку высказал в среду во время телефонного пресс-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, россияне не демонстрируют никаких признаков того, что они собираются прекратить или уменьшить свои атаки по гражданской инфраструктуре (в Украине. – Ред.), которые они совершают на протяжении последних нескольких недель", - отметил представитель Белого дома.

Так как, по его словам, в США видят признаки, что россияне настроены продолжать это.

Читайте также: Россия может ударить ракетами в любой момент, идет подготовка, - ГУР МО

В этой связи Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами намерены продолжать посылать помощь в Украину с целью возобновления пострадавшей критической инфраструктуры. Кроме того, фокус США сосредоточен на обеспечении Украины средствами ПВО, а также зимней экипировкой для военных ВСУ.

Между тем, по оценке Белого дома, интенсивность боев на фронте в Украине снизится в течение зимних месяцев.

"Мы, конечно, ожидаем, что на протяжении зимы наземные операции в частности, а также воздушные операции будут усложнены",- отметил Кирби, сославшись на погодные условия, ограничивающие пространство для маневров.

В то же время, по его словам, "это не значит, что, по нашему мнению, все просто станет – мы абсолютно уверены, что военные операции будут продолжаться в зимние месяцы".

Читайте также: Россияне утром обстреляли Херсон, 70-летняя женщина погибла в собственной квартире, ранен мужчина, - ОВА. ФОТОрепортаж