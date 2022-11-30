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План России захватить Украину за несколько дней провалился из-за чрезмерной секретности, - Королевский институт объединенных служб

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План военного нападения на Украину провалился из-за того, что был слишком секретным и о нем не знало даже военное руководство России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод содержится в докладе британского Королевского института объединенных служб (RUSI), подготовленном военными экспертами Джеком Уотлингом и Ником Рейнолдсом, бывшим советником министра обороны Украины Александром Данилюком и бывшим командующим Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаилом Забродским.

План Кремля предполагал, что Россия оккупирует Украину за 10 дней и до августа завершит аннексию территорий, однако российские войска оказались не подготовлены на тактическом уровне для эффективного выполнения задуманного. Авторы доклада утверждают, что степень секретности этого плана была настолько высокой, что даже военное руководство на уровне заместителей начальников управления генштаба узнало о нем за несколько дней до начала полномасштабной войны.

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Автор: Лариса Кононенко

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Топ комментарии

  • A San
    Багато телефонів вбитих знаходили - все вони знали, від генерала до рядового. І всі плани були розписані до солдата. Їм захопить не дали українські громадяни, військові, поліцейські, волонтери, НГУ, просто люди.
  • Павло ШОвте
    Многоходовочка...
  • Павло ШОвте
    Не правда, що Зе нічого не робив для армії до 24 лютого. Він і після 24 нічого для армії не робить.
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