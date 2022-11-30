Новое руководство Израиля могло бы помочь Украине системами ПВО, - Зеленский
2 85923
Президент Владимир Зеленский считает, что новое руководство Израиля может помочь Украине с противовоздушной обороной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У меня был один разговор с премьер-министром Нетаньяху. Мы ждем поддержки Израиля. Не хочется, чтобы они балансировали между Украиной и Россией. Это кровавая война. После того, как было использовано 550 иранских дронов... Он знает все детали и точно может помочь с противовоздушной обороной. Это не оружие, которое атакует Россию. Это защита людей", - сказал он, выступая в среду по видеосвязи на саммите издания DealBook.
"Если он хочет сохранить исторические отношения Израиля и украинского общества, мне кажется, нужно делать максимум, чтобы сохранить людей", - отметил Зеленский.