Разведывательных данных о формировании ударной группировки противника со стороны Беларуси пока нет, - глава Киевской ГВА Попко

Российские военные остаются на полигонах в Беларуси и проводят мероприятия по боевой подготовке.

Об этом глава Киевской городской военной администрации, генерал Сергей Попко рассказал в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Попко отметил, что в настоящее время разведывательных данных о формировании ударной группировки противника на этом направлении нет.

Однако российские военные остаются на полигонах в Беларуси и проводят мероприятия боевой подготовки.

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"Речь идет о 9 000 лиц личного состава", - сообщил глава КГВА.

"Но угроза наступления с территории Республики Беларусь существует, она не снимается с повестки дня. Поэтому командованием сил и средств обороны города Киева проводятся системные мероприятия по наращиванию и поддержанию наших войск в боевой готовности", - подчеркнул он.

Проводятся мероприятия по слаживанию органов управления, наращиваются и совершенствуются системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны, огневого поражения противника, материально-технического обеспечения.

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