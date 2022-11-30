Разведывательных данных о формировании ударной группировки противника со стороны Беларуси пока нет, - глава Киевской ГВА Попко
Об этом глава Киевской городской военной администрации, генерал Сергей Попко рассказал в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Попко отметил, что в настоящее время разведывательных данных о формировании ударной группировки противника на этом направлении нет.
Однако российские военные остаются на полигонах в Беларуси и проводят мероприятия боевой подготовки.
"Речь идет о 9 000 лиц личного состава", - сообщил глава КГВА.
"Но угроза наступления с территории Республики Беларусь существует, она не снимается с повестки дня. Поэтому командованием сил и средств обороны города Киева проводятся системные мероприятия по наращиванию и поддержанию наших войск в боевой готовности", - подчеркнул он.
Проводятся мероприятия по слаживанию органов управления, наращиваются и совершенствуются системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны, огневого поражения противника, материально-технического обеспечения.