Россияне в течение 30 ноября выпустили по Сумщине 110 снарядов и мин, погиб ребенок

Сегодня российские войска выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил: "Из-за обстрелов пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская громады.

В частности:

По Краснопольской громаде враг выпустил 10 снарядов из САУ. Никто не пострадал.

Белопольскоя громада: россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 "прилетов") городскую больницу. Погиб 15-летний парень. Ребенок во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие.

Повреждены 4 отделения больницы. Есть разрушение перекрытий, крыши. Посечены осколками 5 автомобилей, которые были припаркованы возле больницы.

Также повреждены 9 близлежащих зданий, электро- и газовые сети.

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Еще по одному из приграничных сел громады велись минометные обстрелы с территории России. Было 15 "прилетов". Без разрушений.

Срединно-Будскую громаду россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было всего 18 "прилетов". Без последствий.

Эсманьскую громаду за день обстреляли четырежды.

В 11:30 был минометный обстрел (20 "приходов", калибр 120 мм).

В результате повреждены 9 частных жилых домов и детский сад.

После 12:30 россияне снова ударили по приграничью из артиллерии (6 "прилетов").

И уже ближе к 17:00 еще 6 мин разорвалось на нашей территории. В этих случаях – без повреждений".

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