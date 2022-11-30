Россияне в течение 30 ноября выпустили по Сумщине 110 снарядов и мин, погиб ребенок
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Он отметил: "Из-за обстрелов пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская громады.
В частности:
По Краснопольской громаде враг выпустил 10 снарядов из САУ. Никто не пострадал.
Белопольскоя громада: россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 "прилетов") городскую больницу. Погиб 15-летний парень. Ребенок во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие.
Повреждены 4 отделения больницы. Есть разрушение перекрытий, крыши. Посечены осколками 5 автомобилей, которые были припаркованы возле больницы.
Также повреждены 9 близлежащих зданий, электро- и газовые сети.
Еще по одному из приграничных сел громады велись минометные обстрелы с территории России. Было 15 "прилетов". Без разрушений.
Срединно-Будскую громаду россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было всего 18 "прилетов". Без последствий.
Эсманьскую громаду за день обстреляли четырежды.
В 11:30 был минометный обстрел (20 "приходов", калибр 120 мм).
В результате повреждены 9 частных жилых домов и детский сад.
После 12:30 россияне снова ударили по приграничью из артиллерии (6 "прилетов").
И уже ближе к 17:00 еще 6 мин разорвалось на нашей территории. В этих случаях – без повреждений".