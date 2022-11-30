1 декабря в Киеве будут применены экстренные отключения электроэнергии, графики не будут действовать, - ДТЭК
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Завтра в Киеве снова будут экстренные отключения электроэнергии. График плановых отключений не будет действовать.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"1 декабря в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют", говорится в сообщении.
В ДТЭК отмечают, что пытаются как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуют в соответствии с ситуацией в энергосистеме.