1 декабря в Киеве будут применены экстренные отключения электроэнергии, графики не будут действовать, - ДТЭК

Завтра в Киеве снова будут экстренные отключения электроэнергии. График плановых отключений не будет действовать.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"1 декабря в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют", говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что пытаются как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуют в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

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