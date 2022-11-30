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1 декабря в Киеве будут применены экстренные отключения электроэнергии, графики не будут действовать, - ДТЭК

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київ,блекаут
Завтра в Киеве снова будут экстренные отключения электроэнергии. График плановых отключений не будет действовать.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"1 декабря в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют", говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что пытаются как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуют в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

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Автор: Лариса Кононенко

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  • Чайка Київ
    Та хрін його знає, шо такоє? Може такоє?

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  • Yakov Yakov
    коли власник ДТЕКа бандіт, афєріст і кремлівське ссучене чьмо-все буде не для українців.
  • Макс Полиграф
    А шо такое? Шо случилось? Прилетов не было - и вдруг экстренные отклюения?
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