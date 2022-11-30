Благодаря законопроекту "слуг народа" застройщики фактически будут контролировать сами себя, а граждане лишатся возможности обжаловать строительство

Верховная Рада 1 декабря может рассмотреть законопроект 5655, существенно изменяющий правила игры на строительном рынке.

Об этом говорится в блоге Татьяны Николаенко на Цензор.НЕТ.

Главный идеолог законопроекта, по совместительству лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк представляет законопроект как позволяющий преодолеть коррупцию в отрасли, позволит эффективно контролировать экспертизу проектной документации на строительство и защитит историческую застройку от уничтожения.

Однако, во-первых, есть сомнение, насколько тщательно застройщиков будут контролировать созданные ими же компании, как это предусматривает законопроект. Во-вторых, право проводить экспертизу проектной документации на строительство получат избранные.

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Лицензировать новые частные ГАСИ будет Минрегион. Чтобы получить лицензию, юридическое лицо должно предоставить, среди прочего, номера квалификационных сертификатов исполнителя отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры. В Украине есть две организации, выдающие такие сертификаты. Основателя одной из них – Гильдии инженеров технического надзора – нынешнего нардепа ОПЗЖ Дмитрия Исаенко относят к списку бенефициаров этого законопроекта. Так же часто указывают на то, что связанная с ним заместитель главы Наталья Козловская также активно продвигает законопроект №5655.

Помимо собственных инженеров новый ГАСИ должен уплатить страховку, эквивалентную 5 миллионам евро. На рынке Украины есть единицы компаний, чей ресурс вообще позволит браться за страхование.

Вместо того чтобы защищать старую архитектуру от сноса, законопроектом предлагается фактическое нивелирование полномочий органов охраны культурного наследия. На это указывает Минкульт и призывает доработать законопроект.

"Предложенные проектом нововведения могут привести к полному уничтожению исторической среды и объектов культурного наследия, поскольку авторами законопроекта не приняты во внимание нормы Закона Украины "Об охране культурного наследия", - подчеркнули в МКИП.

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Вместо права сносить самострои местные власти получат проблемы, связанные с нечеткими формулировками акта.

Также законопроект №5655 ограничивает права граждан на обжалование строек.