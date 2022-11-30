Призываю Германию предоставить Украине ЗРК Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал немецких политиков принять решение о предоставлении Украине противоракетной системы Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в видеообращении в конце 280-го дня войны.

Зеленский напомнил, что 30 ноября Бундестаг ФРГ проголосовал за резолюцию, признавшую Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Он подчеркнул, что это решение необходимо для справедливости и правды. Кроме того, глава государства отметил, что это очень важный сигнал для многих других стран, что российскому реваншизму не удастся переписать историю.

"Еще одно решение Германии, которое, безусловно, станет историческим, - передать Украине систему Patriot. Господина канцлера Шольца, как и все поколения современных немецких политиков, будут благодарить все поколения украинцев", - подчеркнул президент.

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Как известно, Patriot – зенитно-ракетный комплекс, производимый американской компанией Raytheon.

Согласно данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), ЗРК MIM-104 Patriot является основной противоракетной и противовоздушной системой в арсенале армии США.