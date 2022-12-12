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Подавляющее большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы восстановлено, - "Укрэнерго"

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Подавляющее большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы восстановлено, - "Укрэнерго"
По состоянию на вечер 11 декабря украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в телеэфире "Суспільне. Новини".

"По состоянию на данный момент украинские энергетики смогли восстановить большинство генерирующих мощностей после ракетных обстрелов на этой неделе", - заявил Кудрицкий.

В то же время разрушения в результате российской ракетной атаки 5 декабря еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере.

"По теплоэлектростанциям - их способность производить электроэнергию все еще не полная и остается ниже, чем та, которую имели на начало недели до первой массированной атаки. Им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу", - пояснил глава "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" ожидают, что на следующей неделе получат в сети новые энергоблоки от ТЭС.

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Топ комментарии

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Одеса нехай скаже "дякую" такому собі кірюші тімошенко, який у четвер пофоткався на місцевості і відзвітував у ФБ про стан справ. Вночі прилетіли в те місце "мапєди" і ********** там усе. Навіть навідників не треба, коли довбойоби в ОПі сидять.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    мовчіть... бо забрешетесь... робіть тихенько свою справу...щоб у нас у всіх було світло...хоч по графіку ... хоч по пів дня... аби було... а з трибун злазьте...бо кожен щось своє вигадує...
  • Svitlana L
    В Одесі з 5 грудня ще не відновили енергопостачання! Укренерго куплене Ахметовим з потрохами і думає тільки про те як би дати Ахметову заробити гроші на генеруванні електрики, в той час як в нас достатньо АЕС для того щоб покрити дефіцит споживання! Не так важливі ТЕС Ахметова, як важливо вирівняти денне і нічне споживання та розігнати енергоблоки АЕС до потрібного рівня і тоді ТЕС будуть потрібні тільки в пікові моменти нагрузки пару годин зранку і пару годин ввечері! Краще будувати біля АЕС акумуляторні станції які будуть вночі забирати надлишок електрики, а вдень будуть додавати накопичену потужність в енергомережу! В цьому нас може допомогти Ілона Маск який вже робив такі проекти в Австралії.
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