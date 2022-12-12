США не поощряют проведение Украиной операций на территории РФ. Цель Вашингтона - убедиться, что украинцы могут отвоевать свою землю, - Белый дом
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу ABC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"С самого начала мы говорили, что стоит помнить о рисках эскалации этой войны, потому что это не только не хорошо для украинского народа, это не хорошо для наших интересов, не хорошо для российского народа", - пояснил Кирби.
Также Кирби оценил вероятные планы президента РФ Владимира Путина в войне против Украины. Он считает, что судя по поступкам, Путин продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы "поставить украинцев на колени".
Напомним, несколькими днями ранее Кирби прокомментировал взрывы на российских аэродромах.
"Когда мы даем им систему вооружения, она принадлежит им, и то, где они ее используют, сколько боеприпасов используют - это решение Украины, и мы это уважаем", - отметил он.