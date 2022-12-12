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США не поощряют проведение Украиной операций на территории РФ. Цель Вашингтона - убедиться, что украинцы могут отвоевать свою землю, - Белый дом

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США не поощряют проведение Украиной операций на территории РФ. Цель Вашингтона - убедиться, что украинцы могут отвоевать свою землю, - Белый дом
США не поощряют и не помогают Украине проводить операции на российской территории. Вашингтон лишь хочет убедиться, что украинцы могут защищать свою территорию и "отвоевать свою землю".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу ABC,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С самого начала мы говорили, что стоит помнить о рисках эскалации этой войны, потому что это не только не хорошо для украинского народа, это не хорошо для наших интересов, не хорошо для российского народа", - пояснил Кирби.

Также Кирби оценил вероятные планы президента РФ Владимира Путина в войне против Украины. Он считает, что судя по поступкам, Путин продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы "поставить украинцев на колени".

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Напомним, несколькими днями ранее Кирби прокомментировал взрывы на российских аэродромах.

"Когда мы даем им систему вооружения, она принадлежит им, и то, где они ее используют, сколько боеприпасов используют - это решение Украины, и мы это уважаем", - отметил он.

Топ комментарии

  • Женя-Женя
    что за очередное заявление??
    т.е. бить по русским- это "не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу",

    а бить по украинцам - для всех добре, кроме самих украинцев, ну и х* с ними??
    сша просто поражают. С каждым днем.
  • Женя-Женя
    а что такое эскалация в понятии америки? они нам запрещают бить по россии. Чтобы нас расстреливали как в тире. А когда мы бьем в ответ, это в их понятии эскалация, що не добре для російського народу.
    Какая трогательная забота о русских! Мне лично вообще наплевать, что им там добре. Но не сердобольному кирби.
  • Maxim Ak-Murza
    Без проведения операций на территории помойки оккупированные Украинские земли не освободить. И в США это тоже прекрасно понимают, бо ходят слухи, шо вопрос с поставкой Серых Орлов и Жнецов решается в пользу Украины.
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