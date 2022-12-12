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Германия еще не приняла решения о передаче Украине танков Leopard 2, - Кулеба

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Германия еще не приняла решения о передаче Украине танков Leopard 2, - Кулеба
Украина так и не смогла получить от Берлина согласие на поставку боевых танков Leopard 2.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как система ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.

"Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • Svitlana L
    Не дають танки, хай посилають власні підрозділи під Бахмут та Авдіївку, допомагати захищати Україну без танків!
  • Буба Бубченко
    Німчики чекають поки росіяни вб'ють усіх українців. По іншому ненадання нам танків розглядати не можна. Про літаки та ППО я вже мовчу.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та куда уж там... до Украины ль ей теперь... со своими переворотами.... на спину...
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