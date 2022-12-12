Германия еще не приняла решения о передаче Украине танков Leopard 2, - Кулеба

Украина так и не смогла получить от Берлина согласие на поставку боевых танков Leopard 2.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как система ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.

"Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим", - сказал министр.

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