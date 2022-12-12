Швеция не будет передавать Украине истребители Gripen, - министр обороны Йонсон

Швеция не намерена передавать Украине истребители Gripen.

Об этом сегодня на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, прошедшем в Медиацентре Одесса – Украина, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Планов отправки самолетов Gripen нет, скажу откровенно", - сказал Йонсон.

Вместе с тем он отметил, что новый пакет помощи Украине от Швеции предусматривает поставку современных систем противовоздушной обороны.

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