Швеция не будет передавать Украине истребители Gripen, - министр обороны Йонсон
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Швеция не намерена передавать Украине истребители Gripen.
Об этом сегодня на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, прошедшем в Медиацентре Одесса – Украина, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Планов отправки самолетов Gripen нет, скажу откровенно", - сказал Йонсон.
Вместе с тем он отметил, что новый пакет помощи Украине от Швеции предусматривает поставку современных систем противовоздушной обороны.