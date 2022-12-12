Новости • Война

Швеция не будет передавать Украине истребители Gripen, - министр обороны Йонсон

14 01187
Швеция не будет передавать Украине истребители Gripen, - министр обороны Йонсон
Швеция не намерена передавать Украине истребители Gripen.

Об этом сегодня на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, прошедшем в Медиацентре Одесса – Украина, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Планов отправки самолетов Gripen нет, скажу откровенно", - сказал Йонсон.

Вместе с тем он отметил, что новый пакет помощи Украине от Швеции предусматривает поставку современных систем противовоздушной обороны.

Читайте также: Глава МИД Швеции Билльстрём о пакете помощи, который привез в Киев: "Системы ПВО, боеприпасы, зимнее оборудование, броневики и 270 млн евро"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алекс Скела
    - Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
    - Как не хотеть! голодна, как собака.
    - Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
    - Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
    - Гм! разве мясо лучше хлеба?
    - Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
    При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
    - Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!

    (Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    США працють .Щоб бува Україна не використала шведські літаки для захисту українського народу.
  • Rino Rino
    Шведам, так само як і фінам, вони самі потрібні поки вони ще не в НАТО.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости