Говорили о данных разведки по планам россиян, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего в воскресенье рассматривалась ситуация на передовой, обсуждались разведданные по планам захватчиков, а также прорабатывались внутренние вызовы.