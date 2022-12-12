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Говорили о данных разведки по планам россиян, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

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Говорили о данных разведки по планам россиян, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего в воскресенье рассматривалась ситуация на передовой, обсуждались разведданные по планам захватчиков, а также прорабатывались внутренние вызовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем", - сказал глава государства.

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Топ комментарии

  • Urs
    Мені не потрібно, щоби мене заспокоювали, як дитину: "Ми незламні, світло в нас усередині".

    Я хочу, щоби влада розмовляла зі мною по-дорослому:
    Проблема - така, вирішення - таке!

    Як у Пороха, все чітко:
    проблема є, вирішуєм так:
    а) це
    б) це
    в) і ще ось це

    Невже я багато хочу?
  • дмитрий a4f273bf
    Как слышу слово Ставка, сразу слёзы накатываются на глаза и вспоминается Генералиссимус товарисч Срален... Однако умывшись, успокоившись и вспомнив "майские шашлычки" и "скумбрию по 8 гривен за кило", становится немного неудобно, говорят они, а стыдно тебе
  • Urs
    чим скоріше викинеш все совєцьке лайно, яке десятиріччями виховувало в залишках напівзнищеної української нації згубну меншовартість, принижувало, паплюжило та спотворювало будь-яку боротьбу та спротив совєтам, тим скоріше одужаєш та зможеш протистояти ще більшому потоку такої ж *****, тільки вже з голобородьками.
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