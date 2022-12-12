Проблемы с электричеством из-за непогоды на западе страны не являются критическими, - "Укрэнерго"

Ежегодно энергетики сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями и поэтому дополнительно определенное количество потребителей может иметь перебои с электричеством.

Так прокомментировал вызванные обледенением и падением деревьев на линии электропередач проблемы со светом у некоторых потребителей на западе Украины в субботу председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В эфире телемарафона он сказал, что катастрофической ситуации нет, хотя непогода и вносит коррективы в работу облэнерго на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье.

"Это дополнительный негативный фактор, он не является определяющим. С обледенением энергетики умеют справляться достаточно быстро", – сообщил Кудрицкий.

Кроме того, как сообщил председатель Волынской областной военной администрации Виталий Погуляйко, из-за непогоды произошли обрывы линий электропередач в регионе. Это привело к массовым обесточениям в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов. По его словам, больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.

Ранее сообщалось, что ненастье во Львове частично привело к обесточению – в городе повалило более сотни деревьев, были сообщения о поврежденных автомобилях.