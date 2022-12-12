Новости • Агрессия России против Украины, Война

Зеленский провел разговор с Байденом: Надо сделать все возможное для защиты населения Украины и ее критической инфраструктуры

5 37927
Зеленский провел разговор с Байденом: Надо сделать все возможное для защиты населения Украины и ее критической инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 12 декабря провел разговор с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме украинского президента.

"Пообщался с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики".

Ценим и помощь, оказываемую США для восстановления энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период.

Благодарю за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом 11 декабря

Топ комментарии

  • Urs
    просто нагадаю
  • Олександр Дніпро
    - "Вторгнення не буде",
    - "СНН гірше за Скабєєву",
    - "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»",
    - "готуйтесь до шашликів",
    - "причин для вашої паніки немає",
    - "про вторгнення все знали заздалегідь, але брехали, бо була б паніка".

    (с)
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Захист мирного населення? А як же ,,я буду тєрять по 7 млн., якшо об'явлю евакуацію населення". А, зрозуміла. Це тіпа ,,дядько Джо дєнєх дай. І побільше"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости