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Украина сегодня защищает свободу не только собственную, но и Молдовы, - Санду

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Украина сегодня защищает свободу не только собственную, но и Молдовы, - Санду
В войне с РФ Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью CNN.

"Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной. Есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с поддерживаемыми Россией пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решение", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Наш клоун тобі пояснив навіщо він викрав Чауса?
  • Валентина Саюн c856325a
    Я думаю,що її рівень інтелекту набагато вище того про кого ви написали. І вона прекрасно розуміє, що відповідь буде мля,мля,мля.
  • Vlad Isaia
    Не так все просто. Вона намагається хоч якось навести порядок в своїй країні. Але майже тридцятирічне панування в Молдові після 1991 року проросійських комуністів-соціалістів (Вороні, Додон і т.д.) не пройшло безслідно. Вони всюди розставили свої кадри. Як тільки долдона заарештували то судді призначені при його владі випустили. В Україні ситуація не краща. Тяжко ламається олігархічно-корупційна система
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