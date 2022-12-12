ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 12 декабря по поводу российского вторжения.
Так, начались двести девяносто вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времевки Донецкой области.
Кроме того, противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения, а также осуществил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон и позициям наших войск.
Сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечье, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области и Ивановское Донецкой области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площанка Луганской области и Краснопоповка, Терны, Ямполевка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.
На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.
На Запорожском направлении противник обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное и Малые Щербаки Запорожской области.
На Херсонском направлении обстреляны Красный Маяк, Львов, Инженерное, Чернобаевка и Херсон.
В нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита. В поселке Троицкое временно оккупированной Луганской области российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.