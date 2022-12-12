Украина выстояла и обязательно победит, - Залужный поздравил воинов с Днем Сухопутных войск ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины!

Поздравительные слова Залужный разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сердечно поздравляю с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и непременно победит. Благодаря вам, побратимы и посестры! Спасибо за службу и верность присяге. Вечная память павшим воинам! Наш долг продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи. Держим строй! Вместе к Победе!", - отметил главнокомандующий.

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Поздравил воинов также и командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Уважаемые военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Высокий профессионализм, стойкость, надежность и готовность к выполнению самых сложных задач на поле боя давно стали Вашей нормой и делом чести. Вы входите в состав войск, имеющих героическую историю, современную мощь и славное будущее. Ваши подразделения всегда были, есть и будут основными носителями боевого могущества и обороноспособности независимого украинского государства, его главной атакующей силой и мощью", - говорится в приветственном слове.

По его словам, Сухопутные войска несут основное бремя в ходе выполнения боевых задач по обеспечению территориальной целостности и государственного суверенитета страны.

"Военное мастерство, которое Вы демонстрируете, вдохновляет миллионы украинцев к единству ради общей цели. Поздравляю Вас с Днем Сухопутных войск Украины! Слава Украине! Вместе победим!", - добавляет Наев.