Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины. ДОКУМЕНТ

Главное управление боевой подготовки ВС РФ издало методику "Особенности ведения боевых действий в городе (населенном пункте) и лесозащитной полосе в составе штурмового отряда (роты, взвода)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В материале рассказывается о задачах для штурмовой роты, об организации наступления в населенном пункте и лесополосе.

"Методические рекомендации предназначены для командиров подразделений, предназначенных для проведения штурмовых действий, а также для изучения преподавательским составом, слушателями и курсантами военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

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