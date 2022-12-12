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Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины. ДОКУМЕНТ

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Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины. ДОКУМЕНТ
Главное управление боевой подготовки ВС РФ издало методику "Особенности ведения боевых действий в городе (населенном пункте) и лесозащитной полосе в составе штурмового отряда (роты, взвода)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В материале рассказывается о задачах для штурмовой роты, об организации наступления в населенном пункте и лесополосе.

"Методические рекомендации предназначены для командиров подразделений, предназначенных для проведения штурмовых действий, а также для изучения преподавательским составом, слушателями и курсантами военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

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Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 01
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 02
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 03
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 04
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 05
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 06
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 07
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 08
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 09
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 10
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 11
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 12
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 13
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 14
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 15
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 16
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 17
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 18

Топ комментарии

  • Андрій Саган
    "Нихрена они не научатся" --- это кто сказал? Люди военные,которые непосредственно имеют дело с врагом,сами говорят что учаться. После того как были с помощью хаймарсов уничтожены много их складов боеприпасов к примеру, они их минимум за 150км от линии фронта теперь ставят. И это только один момент. Считать врага тупым и ни на что не годным,это билет в один конец, можна сразу выбрасывать белый флаг,это то та же самя ошибка которую совершили кацапы когда напали на Украину,и тотально ее не дооценили.Поэтому,если хочешь победить, как бы ты не ненавидел своего врага у него всегда есть и будут сильные и слабые стороны,и если эти стороны знать и учитывать и свои в том же числе,то как говорил Сунь-Цзы "Знай врага и знай себя: тогда в тысяче битв не потерпишь поражения." А если сидеть и говорить что кацапы тупые,ничего не учаться то лучше и не начинать воевать даже с таким подходом.
  • Яр Холодний
    Гарно хлопці попрацювали - роздобули цінний документ За подібними речами у ІІ Світову розвідники і полювали А також за артилерійськими таблицями стрільб (дід розказував - він у ДРГ воював) А потім ці документи перекладали і робили методички для наших солдат - як правильно протистоять подібним речам та як використовувать зброю Нам легше - і перекладать не треба і зброя нам знайома
  • Андрій Саган
    орки хоть и орки,но они тоже учаться, нам тоже нужно менять свою тактику время от времени,чтобы это гнилье не понимало каким именно образом у нас будут действовать
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