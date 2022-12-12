Общие боевые потери РФ с начала войны – около 94 760 человек, 2966 танков, 1929 артсистем, 5928 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 декабря потери личного состава противника составляют около 94 760 человек.