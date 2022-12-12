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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 94 760 человек, 2966 танков, 1929 артсистем, 5928 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 декабря потери личного состава противника составляют около 94 760 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,

танков - 2966 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 5928(+8) ед,

артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,

РСЗО - 397 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,

специальная техника – 169 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 94 760 человек, 2966 танков, 1929 артсистем, 5928 бронированных машин 01

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Топ комментарии

  • Urs
    хорошая статистика по вчерашнему дню. Общага в Сватово в статистику еще не вошла.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Внаслідок удару по російській авіабазі "Дягілєво" 5 грудня було ліквідовано пілота Ту-222М3, майора Євгена Навлютова. Про це повідомляють російські ЗМІ.
    Саме він бомбив мирне населення України. Разом із ним службу проходив і Олександр Шнотін. Їм було по 30 років. На авіабазу вони приїхали у "відрядження".
  • Qq Qqq f1a4586b
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    24 танки це крутяк!
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