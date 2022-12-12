Байден в разговоре с Зеленским подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь экономическую, гуманитарную и в сфере безопасности, - Белый дом
Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Байден подчеркнул, что США предоставляют приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины через помощь безопасности, включая объявление 9 декабря о выделении 275 миллионов долларов дополнительных боеприпасов и оборудования, которое включало системы противодействия использованию Россией беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Президент США напомнил о выделении в ноябре 53 миллионов долларов в поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергетической сети Украины после атак России.
"Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру, основанному на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций. Он подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и возложить на Россию затраты на ее агрессию", - подытожили в пресс-релизе.