Байден в разговоре с Зеленским подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь экономическую, гуманитарную и в сфере безопасности, - Белый дом

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским отметил постоянную поддержку Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден подчеркнул, что США предоставляют приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины через помощь безопасности, включая объявление 9 декабря о выделении 275 миллионов долларов дополнительных боеприпасов и оборудования, которое включало системы противодействия использованию Россией беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Президент США напомнил о выделении в ноябре 53 миллионов долларов в поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергетической сети Украины после атак России.

"Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру, основанному на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций. Он подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и возложить на Россию затраты на ее агрессию", - подытожили в пресс-релизе.

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