Семьям погибших в бою защитников не выплачивают компенсации, поскольку "пропал без вести", а зарплату не выдают, так как "не установлены причины исчезновения", - Бутусов

Родные украинских защитников просят вмешаться в бюрократическую разборку, поскольку им не выплачивают компенсации за гибель воина, мотивируя это "пропажей без вести".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Семьи погибших в бою не получают выплаты за гибель из-за того, что они считаются пропавшими без вести, а зарплату бойцов не получают, потому что причины пропажи не установлены, хотя есть видео боя.

После обнародования видео кровавой атаки бойцов 56-й бригады на Пески 5 сентября ко мне обратилась Татьяна Липитенко - мама одного из бойцов, 27-летнего Михаила Липитенко, разведчика бригады, мужественного и опытного воина. Она попросила вмешаться в бюрократическую разборку. Бойцы, не вернувшиеся из той атаки, и чьи тела не были эвакуированы, признаны пропавшими без вести", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, семьи с детьми не получают деньги, поскольку пропавший без вести на бюрократическом языке означает вероятное бегство, потому что статус не определен.

"И ни денег за погибших, ни плату за живых семьи не имеют. Считаю необходимым, что Минобороны и ВСУ навели порядок в работе с семьями пропавших бойцов. Им нужно внимание и нужно определить особый статус - "пропал без вести при выполнении боевого задания из-за невозможности эвакуации". Поскольку нельзя относиться к воину как к самовольно покинувшим часть.

Это должно означать, что воин отправился на боевое задание и ответственность за возвращение на его командирах. И все, что должно принадлежать бойцу и его семье, должно выдаваться. Через определенное время, например 6 месяцев, если данных о пребывании нет, командование должно принять решение о статусе бойца или считать его погибшим. А пока такого решения нет – семья должна получать средства", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов также призвал нардепов рассмотреть вопрос и определить эти процедуры в законном порядке, поскольку счет пропавших идет на тысячи.

"Слава украинским воинам, которые идут в бой за свой народ, мы должны сделать все должное для их семей, недопустимо приравнивать героев к дезертирам и лишать семьи помощи вообще", - подытожил он.