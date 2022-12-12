Полный блекаут в Украине является реалистичным сценарием. Но массовой волны беженцев не будет, - Кулеба

Вариант полного блекаута в Украине достаточно реалистичен. Но даже в этом случае украинцы не будут массово покидать страну.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью каналу ARD, передает Цензор.НЕТ.

"Массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами, особенно зимой. Чтобы справиться с этим, Украине нужна невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы", - отметил Кулеба.

Полный блекаут в Украине, по мнению Кулебы, реалистический сценарий. Однако массового выезда украинцев из страны из-за сложной ситуации зимой не ожидается. Украинцы, скорее всего, будут уезжать в сельскую местность, где есть возможность отапливать дровами.

Также читайте: В Украине заработал "банкоматный роуминг"