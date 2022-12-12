Новости • Агрессия России против Украины

Полный блекаут в Украине является реалистичным сценарием. Но массовой волны беженцев не будет, - Кулеба

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Полный блекаут в Украине является реалистичным сценарием. Но массовой волны беженцев не будет, - Кулеба
Вариант полного блекаута в Украине достаточно реалистичен. Но даже в этом случае украинцы не будут массово покидать страну.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью каналу ARD, передает Цензор.НЕТ.

"Массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами, особенно зимой. Чтобы справиться с этим, Украине нужна невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы", - отметил Кулеба.

Полный блекаут в Украине, по мнению Кулебы, реалистический сценарий. Однако массового выезда украинцев из страны из-за сложной ситуации зимой не ожидается. Украинцы, скорее всего, будут уезжать в сельскую местность, где есть возможность отапливать дровами.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Кто мог свалить - тот уже свалил. Остались кто не может и кого не выпускают.
  • Літій Неоненко
    З України виїхали мільйони людей. Це не масово?Крім того, чоловіків то офіційно не випускають. Навіщо взагалі такі заяви? Чого ними можна домогтися?
  • Рудак Михайло
    Звичайно ж,в селах,під кожним будинком,на мешканців міст чекають заготовлені та висушені дрова.Нані чиновники живуть в світі де скумбрія по 8 гривень,і тому зовсім не уявляють як вижити в селі без електрики, без дров,і можливо без газу.
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