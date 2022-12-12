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В энергосистеме значительный дефицит мощности. Ситуация усложнена погодой, - "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, за прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам - уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные. Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы.

"В Одесской области ситуация все еще сложная, возобновление питания потребителей продолжается", - говорится в сообщении.

Бригады "Укрэнерго", генерации и облэнерго совместно работают по устранению последствий российских атак на энергетическую систему Украины. Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом).

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"Но мы прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением. В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме каждому облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов, применяются аварийные отключения", - объясняют в компании.

В энергосистеме значительный дефицит мощности. Ситуация усложнена погодой, - Укрэнерго 01

Топ комментарии

  • NikolaevichOleg .
    Там писали, что ДТЕК не будут ремонтировать подстанции из-за того, что устарело все. А куда ж делись деньги за все эти годы? И не нужно забывать, что ДТЕК частная контора, которая сейчас делает модернизацию за счет ЕС. Вполне возможно, что не случайно бьют именно по их станциям.
    А не по водо - газораспределительным системам
  • Alex Alex 9d55ceb0
    Дефицита мощностей нет, на Ровенской и Хмельницкой большая часть блоков сейчас не задействована. Проблема в том что электричество от них не передать потребителю... трансформаторы на 750 и 300 КВ разрушены. Это основная проблема
  • K Raze
    значить на його лінії лікарня чи котельня чи підстанція. Напишіть скаргу російським окупантам в 1960й рік, що змушували українців будувати собі енергосистему через сраку
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