С Зеленским обсудили отправку в Украину самолетов МиГ-29, - глава МИД Словакии Качер

Словакия готова, но еще не отправила в Украину истребители МиГ-29, этот вопрос подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы еще не передали вам МИГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать. И сегодня (8 декабря – ИФ-У) у нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - сказал он.

Глава МИД отметил, что 7 декабря Словакия утвердила "пару тысяч ракет, которые используются для МИГ-29". Также он сообщил, что обсуждал вопрос отправки самолетов с президентом Украины во время встречи.

"Но и с президентом Зеленским мы тоже обсудили это достаточно подробно. И я думаю, что мне нужно держать в секрете, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы это будем делать. Так что я очень оптимистичен, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", - добавил Качер.