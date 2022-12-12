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НАПК проводит проверку в отношении Тимошенко из-за расследования СМИ, - Новиков

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НАПК проводит проверку в отношении Тимошенко из-за расследования СМИ, - Новиков
НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ относительно пользования автомобилями заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко.

Об этом глава НАПК Александр Новиков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", - отметил он.

"Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, что гарантирует нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти", - добавил глава НАПК.

По словам Новикова, на правительства партнеров есть определенное давление, поскольку Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь.

"А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь предоставляется. Поэтому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", - добавил он.

Полный текст интервью с главой НАПК Александром Новиковым читайте по ссылке.

Напомним, 1 декабря издание "Украинская правда" опубликовало расследование, в котором говорилось, что заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко летом этого года был замечен за рулем нового Porsche Taycan 2021 г. стоимостью около $100 тыс. В материале журналисты использовали фото из системы видеонаблюдения "Безпечне місто".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Здєсь можна прибарахліцца. Внукам хватіт.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тимошенко-це лише мала частка того всьго лайна якому байдуже на партнерів на ЗСУ та український народ який веде війну-свідченням цього є багато зашкварів усього того лайна...
  • volley
    Очікування: Якісь рухи щодо заступника голови ОП Тимошенка через його любов до гуманітарних авто та елітного житла і "поршів" від "невідомих бізнесменів". Реальність: "Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто" (с) ................. А шо, так можна було?

    СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

    По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

    "А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

    Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

    "Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.
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