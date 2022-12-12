НАПК проводит проверку в отношении Тимошенко из-за расследования СМИ, - Новиков

НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ относительно пользования автомобилями заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко.

Об этом глава НАПК Александр Новиков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", - отметил он.

"Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, что гарантирует нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти", - добавил глава НАПК.

По словам Новикова, на правительства партнеров есть определенное давление, поскольку Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь.

"А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь предоставляется. Поэтому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", - добавил он.

Полный текст интервью с главой НАПК Александром Новиковым читайте по ссылке.

Напомним, 1 декабря издание "Украинская правда" опубликовало расследование, в котором говорилось, что заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко летом этого года был замечен за рулем нового Porsche Taycan 2021 г. стоимостью около $100 тыс. В материале журналисты использовали фото из системы видеонаблюдения "Безпечне місто".

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