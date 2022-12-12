Путин и его окружение победили россиян и их разум, - Зеленский

Кремлевская пропаганда промыла мозги российскому обществу и сумела убедить их в том, что "не было никогда никакой Украины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Ведущий Дэвид Леттерман задал ему вопрос: "В РФ говорят, что не было никогда никакой Украины. Как можно считать, что Украины нет?"

Глава государства ответил, что "это все нарративы, как и политика Путина, его окружения", которые Кремль "специально развивает и представляет своему обществу".

"К сожалению, скажу честно: они победили свое общество. Победили их разум. ... Чтобы сработало это вторжение, нужно было… полностью окунуть их в этот информационный пузырь: что украинцев нет, что это где-то там какая-то окраина, что у них нет языка, наследия, истории, что все это они у нас оторвали с распадом Советского Союза, они оторвались временно", – отметил президент.

Между тем, уточнил Зеленский, это примитивная конструкция лжи, и "сами это увидите, когда мы победим, – как быстро они сами все это поймут".

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