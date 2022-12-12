Если Путин умрет, то войны не будет. Институции остановятся, поскольку в авторитарном режиме многое зависит от одного человека, - Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", передает Цензор.НЕТ со ссылкой LIGA.net.
По словам Зеленского, необходимо констатировать, что большой процент россиян верит Путину.
"Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся", - сказал глава государства.
Он отметил, что, в случае смерти Путина в результате болезни или несчастного случая, войны не будет, так как в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.
"Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - пояснив Зеленський.