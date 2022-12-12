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Если Путин умрет, то войны не будет. Институции остановятся, поскольку в авторитарном режиме многое зависит от одного человека, - Зеленский

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Если Путин умрет, то войны не будет. Институции остановятся, поскольку в авторитарном режиме многое зависит от одного человека, - Зеленский
Если российский диктатор Владимир Путин умрет, то война России против Украины закончится, так как институции страны-оккупанта перестанут работать.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", передает Цензор.НЕТ со ссылкой LIGA.net.

По словам Зеленского, необходимо констатировать, что большой процент россиян верит Путину.

"Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся", - сказал глава государства.

Он отметил, что, в случае смерти Путина в результате болезни или несчастного случая, войны не будет, так как в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.

"Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - пояснив Зеленський.

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Топ комментарии

  • Олег Квиташ
    Якщо путін помре, росіяни без денацифікації "оберуть нового путіна" і війна продовжиться.
    Згадаймо які криваві війни вела московія при "демократичному Єльцені" у 90ті, та й зазіхання на українські території вони не приховували ще тоді.
  • Саша Лендєл
    Дурь видно в опу сьогодні хорошу завезли.
  • Алекс Скела
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