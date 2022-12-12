Россия использует против Украины старые украинские ракеты, - ГУР

Россия при массированных обстрелах использует украинские крылатые ракеты Х-55, переданные в рамках Будапештского меморандума.

Об этом сообщил в интервью The New York Times заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

С октября, после массированных ракетных атак, украинские разведчики среди завалов начали обнаруживать дозвуковые крылатые ракеты Х-55, изготовленные в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки. В то же время, боеголовка была изъята, а балласт добавлен, чтобы замаскировать факт того, что она не несет полезной нагрузки.

Разведчики выяснили, что вышеупомянутые ракеты были изготовлены на украинском оружейном заводе.

По словам Скибицкого, ракеты, скорее всего, были частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.

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Ракеты Х-55 россияне используют в качестве приманки для украинского ПВО.

"Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на нее. Это как ложная цель", – отметил Скибицкий.

После срабатывания ПВО российские бомбардировщики запускают более современные ракеты с разрушительными боеголовками. Отмечается, что в рамках Будапештского меморандума Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала - третьего по величине в мире в то время и передала России в обмен на гарантии безопасности.

"Все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 также были переданы. Сейчас из этих бомбардировщиков они применяют против нас ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США", - сказал Скибицкий.

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