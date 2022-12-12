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В Беларуси медикам вручают повестки, - DW

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В Беларуси медикам вручают повестки, - DW
В Беларуси проводятся проверки данных военнообязанных медицинских работников. Им приходят повестки к военкоматам, их данными интересуются у родственников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на собственные источники и координатора белорусского правозащитного Фонда медицинской солидарности Лидию Тарасенко.

Сообщения о том, что в Беларуси медикам активно вручают повестки на сборы, появилось 5 декабря в телеграм-канале "Белые халаты", отмечает издание. "Под призыв попадают даже женщины – как врачи, так и медсестры. Срок на сборы – от 10 дней. Также военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали в воинскую часть", – говорится в сообщении.

Информацию о проверке данных медработников агентству на условиях анонимности подтвердили несколько человек. По их словам, в военкоматах у медиков спрашивают о месте работы, новых адресах, телефонах, родственниках, состоянии здоровья.

"Мы точно не знаем, скольким врачам пришли повестки, но они приходят во всех городах, начиная от крупных столичных поликлиник и заканчивая самыми маленькими районными больницами", – сказала координатор Фонда медицинской солидарности.

По ее словам, людей вызывают на сборы, некоторым выдают так называемые мобилизационные распоряжения, "то есть медики получают указания, куда им нужно явиться в случае объявления мобилизации".

Тарасенко отмечает, что получение предписания "налагает определенные обязательства, эти люди в случае мобилизации не смогут уехать из страны".

"Не хочется быть алармистом и говорить, что это обязательно произойдет, но зачем это делается. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии", - сказала правозащитница.

На вопрос о том, как в военкоматах объясняют происходящее, она ответила, что "чаще никак не объясняют, говорят, что это "стандартная процедура".

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  • Randall Flag da70119e
    Та ясно, що звідти вони полізуть. Не сьогодні, так завтра. А якщо не завтра, то післязавтра. Ось саме тому і треба діяти на випередження. До речі, це може нам допомогти "вирівняти" ситуацію з ракетними обстрілами. Якщо вони спробують щось подібне ще раз, можна завдати удар по території бульбостану. І попередити, що подібні "акції" будуть супроводжуватися знищенням бульбостанської інфраструктури. Всі їхні НПЗ, заводи з виробництва добрив, підприємства агропромислового комплексу. І не треба казати, зо бульбостан нейтральний. З їхньої території вже був наступ, отже вони є співучасниками агресії.
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