СБУ идентифицировала шесть российских генералов, которые отдавали приказы на захват украинских городов в Харьковской области

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Нацполицией и Офисом Генерального прокурора продолжает разоблачать военных преступников страны-агрессора. В результате следственных действий установлены лица шести представителей высшего командования Западного военного округа ВС РФ, принимавших участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Как отмечается, в начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурм населенных пунктов Харьковской области.

Кроме этого, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций России во время временного захвата части региона.

Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины.

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На основании полученной доказательной базы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины:

заместителю командующего Западным военным округом войск РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;

командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ генерал-лейтенант Иванаев А.С.;

начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ генерал-майор Пятаев А.Ю.;

командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майор Терещенко М.А.;

командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ генерал-майор Авдеев А.В.;

командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майор Слепцов В.В.

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