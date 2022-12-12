СБУ идентифицировала шесть российских генералов, которые отдавали приказы на захват украинских городов в Харьковской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.
Как отмечается, в начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурм населенных пунктов Харьковской области.
Кроме этого, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций России во время временного захвата части региона.
Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины.
На основании полученной доказательной базы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины:
- заместителю командующего Западным военным округом войск РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;
- командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ генерал-лейтенант Иванаев А.С.;
- начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ генерал-майор Пятаев А.Ю.;
- командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майор Терещенко М.А.;
- командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ генерал-майор Авдеев А.В.;
- командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майор Слепцов В.В.