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РФ производит около 40 ракет в месяц, - ГУР

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РФ производит около 40 ракет в месяц, - ГУР
Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Так, издание пишет, что в то время как многие считают, что российские запасы современных высокоточных ракет заканчиваются, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что российские оружейные заводы продолжают производить новые ракеты.

По его словам, Россия смогла произвести 240 точных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с начала полномасштабной войны против Украины.

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Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщал, что у России есть ракеты на несколько масштабных атак, после чего она "выйдет в ноль".

Ранее министр обороны Алексей Резников обнародовал данные о количестве оставшихся в РФ ракет.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Тому й треба лупити по заводам де їх роблять. Оцей пінг-понг з ПВО, ніхера не вирішить.
  • Alex Dev d4763325
    Скільки ми виробляємо ракет на дальність 500+? Треба вже кацапську економіку і військове виробництво зносити під фундамент.
  • Andry Moon
    П'ять, навіть не ракет, - дронів, поклали енергетику Одеської області...
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