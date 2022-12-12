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Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не уверен, что он готов к этому

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Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не уверен, что он готов к этому
Российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины. нуждается в представлении".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, оккупация Запорожской атомной электростанции — это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.

Он отметил, что видел Путина и его желание жить.

"Очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил: Путин понимает, что если применит ядерное оружие, то другие государства могут предпринять в отношении лично него "определенные шаги".

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Чогось відразу згадується ця заява гундосіка
  • Вася Шевченко f77d76ba
    словоблудие...
    ***** боится смерти от рук своей челяди... и надеется в своем бункере пережить всех... даже ядерную зиму....
    и лопух или лох тот, кто пытался и до сих пор пытается в глазах ***** рассмотреть то человечность то страх смерти - в бельмах ничего не рассмотреть... только зря тратится время...
  • Julia legolas1
    Украiнцям треба навчитись вибирати президентiв.... Люди вибирали Головобородька, а справжнiй Зеленський називав неньку проституткою й говорив "какая разнiца"... Малорос,який не любив нiчого украiнського.
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