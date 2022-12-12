Шабунин: Ликвидация ОАСК зависла из-за Банковой и "Слуг народа". СПИСОК ДЕПУТАТОВ

В течение 20 месяцев законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева не выносится на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "сохранение ОАСК – полная ответственность "Слуг народа" и Банковой".

"В пятницу США наложили персональные санкции на председателя ОАСК Павла Вовка. Этот же Вовк с рядом своих коллег из ОАСК находятся на скамье подсудимых в ВАКС с подозрением в захвате государственной власти. Этот же Вовк и компания готовились легализовать Януковича в феврале, когда оккупанты планировали "взять Киев за три дня". После того, как в апреле 2021 года НАБУ и САП нашли у брата Вовка килограммы наличных, президент Зеленский внес безотлагательный законопроект № 5369 о ликвидации ОАСК. С тех пор законопроект завис на уровне комитета по правовой политике", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, затягивание вынесения законопроекта в зал в течение 20 месяцев имеет конкретные фамилии депутатов этого комитета.

"Денис Маслов, председатель комитета, СН

Роман Бабий, СН

Валерий Божик, СН

Александр Васюк, СН

Владимир Ватрас, СН

Анатолий Гунько, СН

Сергей Демченко, СН

Максим Дирдин, СН

Иван Каллаур, СН

Михаил Новиков, СН

Павел Павлиш, СН

Руслан Князевич, ЕС

Николай Стефанчук, СН

Игорь Фрис, СН

Олег Макаров, Голос

Василий Нимченко, ОПЗЖ

Александр Пузанов, ОПЗЖ

Сергей Власенко, Батьківщина

Сергей Соболев, Батьківщина

Дмитрий Шпенов, внефракционный", - перечислил глава ЦПК.

"Именно эти люди, большинство из которых "слуги", несут ответственность за то, что 20 месяцев ОАСК продолжает блокировать реформы и выносить неправосудные решения, выгодные россиянам и коррупмантам. Интересы этих групп всегда совпадают. В октябре 2021 года Зеленский объяснил затягивание с законопроектом тем, что его "откладывают влиятельные люди". Продолжается десятый месяц полномасштабной войны. Президент Зеленский абсолютно заслуженно становится человеком года по версиям разных международных институтов и медиа.

Неужели для Зеленского до сих пор остался кто-то более влиятельный, кто не дает ему решить вопрос ОАСК (что давно уже стало вопросом национальной безопасности)? Всех уже достало, что ОАСК до сих пор существует и имеет полномочия. Что Вовк со своей шайкой ежедневно выносит решение именем Украины. Для рассмотрения законопроекта в Раде нужны голоса 11 членов комитета. В "Слуге народа" в этом комитете 14 депутатов. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ! Уважаемые Слуги из судебного комитета, вы реально достали с защитой ОАСК...", - подытожил Шабунин.

Ранее США ввели персональные санкции против одиозного судьи Вовка.

Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновой Холоднюк, а также два адвоката.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВС

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П) и создания искусственных препятствий в их работе .

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020 года после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.

В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы. Так, объем документированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно.