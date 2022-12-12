Оккупанты вблизи Бахмута сменили тактику, начали использовать штурмовые недавно созданные отряды, - Череватый
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, Бахмут остается главной точкой удара для врага. Несмотря на старания РФ, украинские защитники отслеживают группы противника и наносят по ним удары.
"Они сосредоточили всю артиллерию и авиацию, РСЗО. Вокруг Бахмута противник сменил тактику. Вместо БТГ противник начал использовать штурмовые вновь созданные отряды, которые нацелены на атакующие действия. Под прикрытием местности и погоды они пытаются подойти к нашим передовым линиям, вступить в ближний бой, чтобы связать подразделения ВСУ боем и прорвать нашу оборону", - отметил Череватый.
По его словам, на Авдеевском направлении сейчас также продолжаются ожесточенные бои.
"Противник пытается прорвать нашу оборону, бросает в бой мобилизованные подразделения. На Луганщине ВСУ держат инициативу за собой. Однако время от времени враг доукомплектовывается и пытается атаковать. Все атаки врага завершаются большими потерями и отступлением противника", - подытожил Череватый.