Структура украинского фарм-рынка существенно не изменится после запрета на продажу отдельных лекарств из РФ, - РБК-Украина

Пока нет существенных факторов, которые повлияли бы на перераспределение украинского фарм-рынка из-за запрета отдельных лекарств, произведенных на территории России и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание РБК-Украина,

Напомним, в мае 2022 года вступили в действие поправки к Закону "О лекарственных средствах", согласно которым на время военного положения на территории Украины могут быть временно приостановлены продажи лекарств, частично или полностью изготовленных на территории России и Беларуси, при условии, что на украинском рынке представлены как минимум два аналогичных препарата. В октябре специально создана Комиссия Минздрава, в которую входят и общественные организации, путем голосования прекратила действие регистрационных удостоверений на 35 препаратов фарм-компании "Гедеон Рихтер" (Венгрия). Эта компания имеет собственное производство в России.

Это решение, как и закон о лекарствах, было подвергнуто критике. В частности, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что видит в законе риски монополизации рынка и потери бюджета.

Однако, как отмечает РБК-Украина, ни расчетов потерь, ни доказательств монополизации НАПК не привело: "Когда речь идет о риске, что закон в нынешней редакции повлечет за собой монополизацию рынка, хотелось бы знать, кем именно и рынка чего именно: всех препаратов, какой-то группы или наименование действующего вещества? Монополизацию следует анализировать не общими фразами, а подробно".

В открытые источники сегодня попадают разные оценки того, какую условную долю условного фарм-рынка Украины займут украинские компании, если с него уйдут иностранные игроки.

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"Приходилось слышать, как определенный украинский производитель жалуется, что был бы рад увеличить свою долю хотя бы на один процент… Другие эксперты говорят, что общая доля иностранных лекарств упадет максимум на 6%. Но из этого нельзя заключить, что ровно на столько же вырастет доля украинского производителя - так оно не работает, потому что существует большое количество факторов", - считают журналисты.

По их мнению, "все подозревают украинские компании в том, что они являются бенефициарами "изгнания" с рынка иностранной продукции", но никто не предоставил убедительных данных о том, как изменится структура рынка.

"Формальная логика подсказывает, что в случае, когда иностранная компания имела 75% рынка одного единственного препарата, но потеряла право на его продажу в Украине из-за производства в России, то ее место займут как минимум два-три заменителя, что равняется двум-трем производителям. А у многих препаратов есть 10 и более заменителей, поэтому 10 компаний поделят между собой долю ушедшего с рынка игрока… И о какой же монополизации тогда можно говорить?.." - говорится в статье.