Украина сама решит, когда придет время для переговоров, - посол Германии Фельдгузен
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Украина будет самостоятельно принимать решение о проведении переговоров с Россией об окончании войны.
Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Kyiv not Kiev", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я думаю, что мое правительство было очень четким по этому поводу - и канцлер, и министр иностранных дел. Они четко сказали, что при этих обстоятельствах, когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, сейчас нет смысла вести переговоры, и только Украина решит, когда придет время для переговоров", - сказала Фельдгузен.