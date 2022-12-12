Украина сама решит, когда придет время для переговоров, - посол Германии Фельдгузен

Украина будет самостоятельно принимать решение о проведении переговоров с Россией об окончании войны.

Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Kyiv not Kiev", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я думаю, что мое правительство было очень четким по этому поводу - и канцлер, и министр иностранных дел. Они четко сказали, что при этих обстоятельствах, когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, сейчас нет смысла вести переговоры, и только Украина решит, когда придет время для переговоров", - сказала Фельдгузен.

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