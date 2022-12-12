Законопроект о медиа следует снять с рассмотрения ВР, поскольку он ограничивает свободу слова и не отвечает требованиям ЕС, - "Национальная ассоциация украинских медиа"

Законопроект "О медиа" не отвечающий требованиям Европейской комиссии и Совета Европы, ограничивающий свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады Украины.

Об этом в Facebook сообщила Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа, медиа-юрист Татьяна Котюжинская, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что Еврокомиссия по итогам изучения законопроекта дала критический вывод о несоответствии: 1)терминологии законопроекта Директиве ЕС, что "будет составлять проблемы" при присоединении Украины к ЕС, 2)Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания критериям независимости и профессиональности, 3) сорегулирование требований ЕС.

"Свои замечания направил и Совет Европы, особенно "либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, как блокирование онлайн-медиа)", а также выполнить обязательства взятые Украиной на себя перед Советом Европы по превращению государственных СМИ в общественные или частные", - объяснила Котюжинская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР может принять закон, позволяющий блокировать онлайн-СМИ, - Сюмар

"В то же время законопроект закрепляет самую позорную практику управления медиа государственными органами, прямое вмешательство государства в их редакционную политику и назначение редакторов, внедряет коррупционные схемы в работу государственных медиа. Не учтен вывод Еврокомиссии о предоставлении права решающего голоса органам сорегулирования медиа. Законопроект о медиа не предусматривает переизбрание Нацсовета, члены которого были избраны без прозрачного конкурса и не имеют доверия к медиасообществу.

Из-за попыток навязать свою точку зрения авторами законопроекта, подготовленного еще в 2019 году, было проигнорировано обращение медиа-профсоюза, журналистской и медийной организаций и журналистов ведущих сайтов и блоггеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и общеукраинских телекомпаний", – подчеркнула она.

По словам Котюжинской, Еврокомиссия и Европарламент потребовали от Украины избавиться от влияния на медиа олигархических групп, но это влияние только усилено. Также она назвала манипуляциями последние заявления авторов о необходимости изменения устаревшего законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в ответ на петицию поручил Данилову принять необходимые меры относительно издания "Strana.ua"

"Законопроект меняет принципы Кодекса административного судопроизводства: сейчас государство является ответчиком, который доказывает правомерность своих действий, проект предусматривает, что в случае медиа именно на них возлагается обязанность доказывать свою невиновность перед Нацсоветом. Законопроект вводит блокировку онлайн-медиа без решения суда по сверхбыстрой процедуре. Нас, как и Еврокомиссию и Совет Европы, беспокоит возможность проведения суда через два дня по обращению Нацсовета и неограниченное ожидание справедливого суда за обращением медиа и журналиста.

Законопроект 2693-д не приближает, а отдаляет Украину от членства в Европейском Союзе, поскольку он противоречит главным принципам Медиа Фридом Акта, объявленным Европарламентом для усиления журналистских прав и редакционной независимости. Европа уже имеет в своем составе "плохого парня", где увеличивается государственное влияние на медиа. Украине плохая история не подходит", - добавила Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа.

Также Котюжинская отметила, что законопроект о медиа "готовился без журналистов, не учитывает мнение журналистов, направленное против журналистов". А текст вносимого в зал для голосования законопроекта журналистские и медийные организации не видели и не обсуждали.

Национальная ассоциация украинских медиа призывает нардепов не принимать законопроект 2693-д, выполнить все рекомендации Европейской комиссии и Совета Европы, полностью учитывая Медиа Фридом Акт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС непублично призывает Киев отходить от формата "единых новостей" на телевидении, - посол Германии Фельдгузен