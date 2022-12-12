ДТЭК ищет оборудование в ЕС для скорейшего восстановления энергосистемы
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.
"У нас есть в основном контракты с европейскими компаниями. Это, к примеру, ABB, Siemens. Приоритет – оборудование, которое может быть быстро доставлено", - сообщил он в интервью Forbes Украина.
По его словам, некоторое оборудование ДТЭК уже поставило в Украину.
Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.
"Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или бывшее в употреблении. Оно закроет наши потребности на 10-15%.", - добавил Салеев.
Однако крупных автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить.
Ранее в компании заявляли, что за последние более двух месяцев предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, 3 погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.