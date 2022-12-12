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ДТЭК ищет оборудование в ЕС для скорейшего восстановления энергосистемы

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ДТЭК ищет оборудование в ЕС для скорейшего восстановления энергосистемы
Компания ДТЭК Рината Ахметова ищет необходимое оборудование в странах ЕС для скорейшего восстановления разрушенной Россией энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"У нас есть в основном контракты с европейскими компаниями. Это, к примеру, ABB, Siemens. Приоритет – оборудование, которое может быть быстро доставлено", - сообщил он в интервью Forbes Украина.

По его словам, некоторое оборудование ДТЭК уже поставило в Украину.

Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.

"Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или бывшее в употреблении. Оно закроет наши потребности на 10-15%.", - добавил Салеев.

Однако крупных автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить.

Ранее в компании заявляли, что за последние более двух месяцев предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, 3 погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.

Топ комментарии

  • Альтер Эго 9ddf884b
    Вообще вопрос интересный. ДТЭК-частная компания. Рано или поздно, возникнет вопрос( если уже не возник), кто будет платить за восстановление генерации. То же касается и облэнерго. Там вообще, на этой почве может возникнуть саботаж. Вон Бене Кременчук разбомбили, Беня и не торопиться его восстанавливать. В электрике -та же проблема. Но о ней все молчат.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    ДТЭК частная компания и никаких звиздюлей ей не надо, т.к. она заинтересована в прибыли, а вот УКрэнерго явно пасёт задних. Кроме всего прочего именно ДТЭК всячески третировалось со стороны Банковой которая административно придерживала платежи сей компании выданные не бюджетом, а именно ЕС на компенсацию разницы цены "зелёной" энергии!!! А сейчас, когда потери чрезмерны и явно не могут быть покрыты целиком из свободных средств ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО помогать ДТЭК а не звездюлины выписывать. Коль такой "умный" иди, восстанавливай разрушенное ЗА СВОЙ СЧЁТ не имея прибыли, набирай кредиты за бешеный процент зная зарание, что не сможешь потом его вернуть учитывая мизер прибыли и максимум расходов!!!
  • Александр Шевченко f718cc73
    А национализировать эту шаракину кантору ахметки случаем нельзя, как это было с бениным приватом? Почему я киевлянин должен содержать этого рыжего таракана донецкого и держать на плаву никому не нужный его футбольный клуб бомж шахтер скитающий по всей Украине, скидывая бабки за коммуналку электрики ахметке, а не государству Украина? Конечно гудок в свое время на оборудовании дэтека экономил и ставил старое в Киеве и Одессе, что теперь новые западные трансформаторы не подходят, а тем временем покупал дворцы и квартиры во Франции и Англии и скупал бразил для своей игрушки ФК шлактер. Даже у Суркиса, которого я как фанат Динамо тоже ненавижу со Львовоблэнерго проблем таких нет, как у ахметки с его дэтеком в Киеве и Одессе
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