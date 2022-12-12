В оккупированном Мелитополе захватчики заставляют местных жителей обменивать гривню на рубли, - Федоров

В Мелитополе "банк" захватчиков меняет гривни на рубли, но выдает устаревшие и фальшивые купюры. Таким же деньгами оккупанты выдают зарплату своим военным и "материальную помощь" местным жителям.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне призывают жителей полностью отказаться от гривни – говорят, что с 1 января она не будет ходить. Поэтому примерно месяц назад начали обменный процесс. Абсурдная ситуация – в российских банках можно сдать гривню. Что касается купюр старых образцов – то не только это правда: месяц назад мы говорили, что в своих банках они начали выдавать фальшивые рубли", – рассказал Федоров.

Читайте: В оккупированный Мелитополь захватчики запрещают поставлять лекарства и завозят учителей из России, - Федоров