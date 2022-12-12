Тысячи украинских специалистов трудоустроят в Чехии для наращивания производства оружия

В ближайшие месяцы Чехия примет на работу тысячи специалистов из Украины в свою вооруженную промышленность благодаря соглашению, заключенному между премьер-министром Чехии Петером Фиалой и президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре

Об этом в интервью "Чешскому радио" сообщил заместитель министра обороны Томаш Копечный, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у Чехии просто не хватает работников с опытом работы в оружейной промышленности, поэтому квалифицированные украинские рабочие и инженеры станут огромным благом для страны.

"Напротив, это значительно увеличит поступление в государственный бюджет. Прелесть в том, что финансировать его будет не чешская корона, а иностранные инвесторы, и от этого чешская экономика и чешский народ станут богаче. И то, что наши союзники будут оплачивать этот счет, абсолютно невероятная, действительно историческая возможность", - отметил он.

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