Кулеба поторопил Евросоюз с военной помощью Украине: нужно оружие для новых подразделений

Украина нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов для победы и завершения войны справедливым миром и предлагает три способа повышения этой помощи со стороны ЕС и государств-членов.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в онлайн-выступлении на Совете министров иностранных дел ЕС в понедельник, 12 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина способна завершить эту войну победой и справедливым миром как можно быстрее и сделает это при существенном повышении поддержки со стороны ЕС. Именно поэтому я призываю вас существенно повысить военную помощь для Украины", – заявил министр.

Дмитрий Кулеба назвал три способа усиления поддержки: предоставление большего количества оружия и боеприпасов, расширение Европейского фонда мира для финансирования закупок оружия, быстрое развертывание линий производства, в том числе с участием украинских предприятий, для изготовления боеприпасов.

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"Среди наиболее приоритетных потребностей - системы противовоздушной и противоракетной обороны, бронированные машины, в том числе на гусеницах, артиллерия калибра 155 мм и боеприпасы к ней и, конечно, танки натовского образца", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что недавние успехи Украины в освобождении территорий на Востоке и Юге не должны служить "успокаивающим" для партнеров, ведь Россия продолжает присылать на передовую мобилизированных, а Украина формирует новые подразделения, которые нужно укомплектовать.

Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине больше оружия уже к январю, увеличить Европейский фонд мира для финансирования военной помощи для Украины, быстро развернуть новые линии производства боеприпасов, в том числе с участием украинских предприятий.

Глава МИД Украины поблагодарил тех партнеров, которые уже приняли важные решения относительно новых финансовых взносов, новых пакетов военной помощи, создания ремонтного хаба и другие шаги. Он выразил особую благодарность за создание Миссии ЕС по военной помощи Украине.

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Дмитрий Кулеба отметил необходимость противостояния нарратива России о ее якобы готовности к переговорам и неготовности Украины к дипломатии. В этом контексте он напомнил о Формуле мира из десяти шагов, представленной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр возобновил приглашение европейским партнерам избрать элементы Формулы мира, которые они готовы воплощать вместе с Украиной, и работать совместно над ее внедрением. Он подчеркнул, что этот механизм будет иметь глобальное значение и привлечет не только европейские страны, но и государства Глобального юга.