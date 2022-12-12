Минобороны Британии открыто для поставки Украине дальнобойного оружия, - Уоллес
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он "открыт" к пересмотру отказа от поставок Украине вооружения большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре.
Об этом Уоллес сказал в парламенте Британии, сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Бывший премьер-министр Борис Джонсон в парламенте спросил Уоллеса о возможной поставке Украине ракетных комплексов большей дальности для уничтожения пусковых установок беспилотников.
"Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы можем предоставить. У нас есть потенциальные системы вооружений, которые более дальнобойны. И если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются снова нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открыт и посмотрю, что мы будем делать дальше", – ответил Уоллес.