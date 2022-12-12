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Дуда о гарантиях Путину: "Мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями"

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Дуда о гарантиях Путину: "Мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями"
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что России гарантируют, что никто не будет убивать простых граждан и нападать на эту страну.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Дуду попросили прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину должны предоставить гарантии безопасности, когда он вернется за стол переговоров.

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"Что мы можем гарантировать России, так это то, что ни у кого нет намерения нападать на Россию, убивать простых российских граждан. Мы можем гарантировать это президенту Путину – мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями. И я гарантирую это России", – ответил президент Польши.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    ви може і не збираєтесь...а ми залюбки....
  • Вася Путлер
    а зря
  • Garry Dron 6973c752
    Вбивати челябінських і саратовських алкоголіків чи московських чокающіх кацапів радість ще та.
    Краще покарання для них це залишити їх живими і не випускати з їх кацапського гетто канцтабора.
    Хай як справжні андрофаги жеруть один одного по бухій лавочці.
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