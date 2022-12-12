Дуда о гарантиях Путину: "Мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что России гарантируют, что никто не будет убивать простых граждан и нападать на эту страну.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Дуду попросили прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину должны предоставить гарантии безопасности, когда он вернется за стол переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сама решит, когда придет время для переговоров, - посол Германии Фельдгузен

"Что мы можем гарантировать России, так это то, что ни у кого нет намерения нападать на Россию, убивать простых российских граждан. Мы можем гарантировать это президенту Путину – мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями. И я гарантирую это России", – ответил президент Польши.